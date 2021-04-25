В Мариинске волонтеры помогли привести в порядок памятники истории и культуры

Двое детей провалились под лед и погибли в Кемеровской области Двое детей провалились под лед на пруду и погибли в городе Прокопьевске Кемеровской области....

В Кузбассе голодные медведи вышли к людям В Кузбассе проснулись медведи и из-за голода вышли к людям. Хищников заметили на юге области,...

Ветер снес часть памятника ветеранам войны в кузбасском селе Снимки с сорванной с памятника обшивкой один из местных жителей опубликовал в социальных сетях. В...