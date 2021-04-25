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В Мариинске волонтеры помогли привести в порядок памятники истории и культуры

Добровольцы и сотрудники музея-заповедника «Мариинск исторический» навели порядок у обелиска «Братское захоронение борцов за Советскую власть 1920 года» на площади у городской поликлиники, а также отштукатурили и покрасили обелиск «Братское захоронение жертв белой банды 1921 года» у городского парка.
После субботника для участников акции состоялась обзорная экскурсия по исторической части Мариинска и Музею истории города.

Культура
Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
25/04/2021
Культура
Общество
Мариинск

Новости Кузбасса

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