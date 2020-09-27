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В Мариинске воспитанники центра дополнительного образования детей приняли участие в проекте «Посади свое дерево»
В рамках проекта ежегодно весной и осенью жители России, Украины и Белоруссии высаживают деревья в городах и селах.
На территории центра дополнительного образования учащиеся творческого объединения «Шахматы» высадили сосны в честь мариинцев-ветеранов Великой Отечественной войны.
27/09/2020
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