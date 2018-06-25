В Мариинске за взятку осужден гражданин Китая

41-летний гражданин Китая за дачу взятки полицейскому приговорен к 2 годам, 6 месяцам лишения свободы условно, также ему предстоит выплатить штраф в сумме 600 тысяч рублей.

Мужчина с 1992 года проживает в Иркутске. В Мариинск он приехал в марте 2018 года для деятельности, связанной с заготовкой и переработкой леса.

В мае 2018 года, находясь в помещении кафе в Мариинске, он пытался подкупить представителя власти, предложив ему взятку в размере 30 тысяч рублей. Деньги обвиняемый спрятал в сувенирную коробку с китайским чаем и бутылкой алкогольного напитка.

«Подарок» предлагался в обмен на покровительство при проверках соблюдения миграционного законодательства гражданами Китая, занимающимися лесозаготовкой на территории Мариинского района.

Передача денег происходила под оперативным контролем, в момент дачи взятки гражданин Китая задержан.