В Мариинске завершено благоустройство пешеходной дорожки

В Роспотребнадзоре Кузбасса объяснили, почему ввели ограничения Роспотребнадзор Кузбасса пока не планирует предлагать властям региона ввести дополнительные...

Мэр Новокузнецка: «У нас уже под сотню учителей болеют ковидом» На всё есть определённые причины, — подчеркнул мэр. Одной из главных причин стал рост...

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кузбассе превысила эпидпорог Представитель Роспотребнадзора Маргарита Новоселова добавила, что и в прошлые года через 2–3 недели...