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В Мариинске завершено благоустройство пешеходной дорожки

Работы проведены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Тротуар протяженностью 910 метров благоустроен по улице Ленина от городского парка имени А. Суворова до городской библиотеки имени В. Чивилихина.
Обновленный тротуар проложен силами местной строительной организации (руководитель Роман Гунчак). Здесь демонтировано старое покрытие, уложена брусчатка, заасфальтированы проезды, установлен бордюрный камень.
Все работы выполнены по проекту и без замечаний. Выявленные в ходе эксплуатации недостатки будут исправлены в рамках гарантийных обязательств.

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
30/10/2020
Общество
Мариинск
Новости Кузбасса

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