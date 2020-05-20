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В Мариинске женщина цыганской народности избавила 17-летнюю девушку от порчи и золотых украшений

По ходатайству старшего следователя за кражу, совершённую с причинением значительного ущерба потерпевшей, 35-летней женщине Мариинским городским судом Кемеровской области назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

В августе 2019 года обвиняемая, находясь в одном из кафе Мариинска, заметила на потерпевшей золотые серьги и кольцо, после чего сообщила о том, что на этих ювелирных изделиях имеется порча, и для её снятия необходимо серьги и кольцо снять с себя и положить на стол, что несовершеннолетняя потерпевшая и сделала. Проведя над ювелирными изделиями так называемый обряд снятия порчи, обвиняемая сообщила потерпевшей, что для завершения обряда необходимо посыпать золотые украшения щепоткой кофе. Когда потерпевшая ушла за кофе, обвиняемая забрала серьги с кольцом и ушла из кафе, позже сдав похищенное в ломбард. Совершённой кражей потерпевшей был причинён значительный ущерб в размере 25 тысяч рублей.

В судебном заседании обвиняемая и её защитник согласились с заявленным ходатайством следователя о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Дополнительно обвиняемая пояснила, что вину признаёт и раскаивается в содеянном. Она загладила вред перед потерпевшей, вернув похищенное.

Прокурор и потерпевшая также не возражали против прекращения уголовного дела.

В связи с тем, что обвиняемая совершила преступление средней тяжести, не судима, раскаялась в содеянном и возместила причинённый материальный ущерб, Мариинский городской суд Кемеровской области прекратил уголовное дело, назначив обвиняемой меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей, установив срок его уплаты до 1 июля 2020 года.

При этом обвиняемой разъяснено, что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок штраф будет отменён, и она будет привлечена к уголовной ответственности за совершённое преступление.

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
20/05/2020
Происшествия
Мариинск
Новости Кузбасса

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