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В Мариинском округе продолжается благоустройство общественных территорий

По национальному проекту «Жилье и городская среда» в поселке Калининском во дворе одного из домов появилось новое место отдыха. Здесь установлены парковые диваны и урны, обустроены клумбы. В следующем году планируется продолжение благоустройства территории – будет организована площадка для детей.
В селе Красные Орлы обустроили площадь Победы – уложили тротуарную плитку, установили парковые диваны. В следующем году планируется благоустройство сквера по улице Центральной – укладка тротуарной плитки, установка парковых диванов, обустройство клумб и вазонов.

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
25/07/2022
Общество
Мариинск
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