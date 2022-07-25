В Мариинском округе продолжается благоустройство общественных территорий

По национальному проекту «Жилье и городская среда» в поселке Калининском во дворе одного из домов появилось новое место отдыха. Здесь установлены парковые диваны и урны, обустроены клумбы. В следующем году планируется продолжение благоустройства территории – будет организована площадка для детей.

В селе Красные Орлы обустроили площадь Победы – уложили тротуарную плитку, установили парковые диваны. В следующем году планируется благоустройство сквера по улице Центральной – укладка тротуарной плитки, установка парковых диванов, обустройство клумб и вазонов.