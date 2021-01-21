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В Мариинском педагогическом колледже подвели итоги акции по сбору макулатуры

В 2020 году студенты установили новый рекорд по сбору вторсырья - 12 групп и 3 кабинета сдали в общей сложности более 700 килограммов макулатуры. Это на 100 кг больше, чем в 2018 году!

Образование
Экология
Мариинск
kuzbassnews.ru
21/01/2021
Образование
Экология
Мариинск
Новости Кузбасса

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