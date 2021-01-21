В Мариинском педагогическом колледже подвели итоги акции по сбору макулатуры

Сроки приема детей в первый класс изменились в Кемеровской области Преимущество при приеме на обучение в начальные классы в школы получат дети, сестры или братья...

Коллекторов в Кузбассе оштрафовали на 8 млн рублей Ранее NGS42.RU писал, что за 8 месяцев 2020 года судебные приставы Кузбасса получили 275 обращений...

«Новапорт» профинансирует проекты реконструкции ВПП в Кемерове и Новосибирске Холдинг "Новапорт" профинансирует проектные работы по реконструкции взлетно-посадочных...