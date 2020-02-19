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В Мариинском политехническом техникуме соревновались теннисисты

В Х открытом турнире по настольному теннису среди юношей 2003 года рождения и младше, посвященных памяти ветерана спорта Николая Поморцева, приняло участие 40 сильнейших спортсменов севера Кузбасса и Красноярского края. Тяжинский район представлял воспитанник детско-юношеской спортивной школы Илья Кальной под руководством тренера-преподавателя Виктора Николаевича Ушакова.
В результате упорной борьбы первое место занял Илья Кальной (поселок Тяжинский), на втором месте Александр Краснобородько (город Мариинск), и третье место досталось Илье Шарыпову (город Мариинск). Победители и призеры соревнований получили грамоты и памятные подарки.

Спорт
Мариинск
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/02/2020
Спорт
Мариинск
Тяжин
Новости Кузбасса

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