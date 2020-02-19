В Мариинском политехническом техникуме соревновались теннисисты

Превышение эпидпорога в Кузбассе продолжает расти Распространение заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжает расти в Кузбассе. На данный момент...

Крапивинскую ГЭС в Кузбассе достроят Правительство Кузбасса и РусГидро договорились за пять лет достроить Крапивинскую ГЭС, возведение...

Подростки искорежили более 20 надгробий на кладбище в Кузбассе По факту случившегося заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами...