В Мариинском районе аграрии выполнили план посевной кампании на 70 %

Эшелон с военной техникой прибыл в Кузбасс Исторический поезд с военной техникой прибыл в южную столицу Кузбасса. Эшелон, направляющийся из...

Кузбассовцев предупреждают о 32-градусной жаре и шторме По данным синоптиков, в четверг, 27 мая, температура ночью по области составит от +13 до +18...

Кузбасские власти пообещали отремонтировать вокзал в Кемерове После открытия здания аэропорта кемеровчане обратили внимание областных властей на состояние...