В Мариинском районе аграрии выполнили план посевной кампании на 70 %

По данным отдела сельского хозяйства районной администрации, засеяно 27520 гектаров. В том числе пшеницы яровой 23845 га, ячменя 1415 га, гороха 770 га, овса 1490 га, рапса 270 га. Картофель посажен на 65 га.
Одними из первых закончили посевную КФХ Сергея Мартынова, Резвана Арсанова, Екатерины Растегаевой, Александра Матвиенко и Олега Горелкина.
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