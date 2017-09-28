В Мариинском районе фура, упав в реку, разрушила мост

Кузбасс: подростки украли оружие ради сладостей Два подростка украли оружие ради сладостей в Кузбассе.

В Новокузнецке по улицам «гуляет» холодильник В Новокузнецке дан старт буккроссинг-проекту «Арт-холодильник», призванного объединить жителей...

Часть кузбассовцев сможет 1 октября ездить в автобусах бесплатно Пенсионеры Кемеровской области по решению региональных властей 1 октября смогут не платить за...