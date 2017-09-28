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В Мариинском районе фура, упав в реку, разрушила мост

27 сентября около трех часов дня 65-м километре автодороги «Таежно-Михайловка — Мариинск» автомобиль МАН, выехав на временный мост через реку Кия, оставил  без автомобильного сообщения  три населенных пункта.

Водитель фуры проигнорировал требования знака, запрещающего движение через временный мост грузовому транспорту. Под тяжестью большегруза мост не выдержал и обрушился.

В настоящее время жителей трех населенных пунктов  села Туйла, Таежно-Михайловка и Таежно-Александровка переправляют через реку с помощью водного транспорта, а на мосту ведутся восстановительные работы.

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kuzbassnews.ru
28/09/2017
Происшествия
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