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В Мариинском районе идет подготовка к зимнему сезону

В Мариинске, в городском парке имени Александра Суворова начали заливать каток. Также идут работы по подготовке льда в поселке Калининский.
Для всех желающих в этих зонах отдыха будут открыты пункты проката спортивного инвентаря. Всего в Мариинске и сельских поселениях будут работать 4 хоккейные коробки и 6 ледовых полей, а также 3 площадки для игры в мини-футбол.
Для любителей лыжного спорта будут подготовлены трассы в загородной зоне Арчекас и городском парке имени Александра Суворова.

Спорт
Мариинск
kuzbassnews.ru
23/11/2020
Спорт
Мариинск
Новости Кузбасса

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