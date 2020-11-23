В Мариинском районе идет подготовка к зимнему сезону

В Мариинске, в городском парке имени Александра Суворова начали заливать каток. Также идут работы по подготовке льда в поселке Калининский.
Для всех желающих в этих зонах отдыха будут открыты пункты проката спортивного инвентаря. Всего в Мариинске и сельских поселениях будут работать 4 хоккейные коробки и 6 ледовых полей, а также 3 площадки для игры в мини-футбол.
Для любителей лыжного спорта будут подготовлены трассы в загородной зоне Арчекас и городском парке имени Александра Суворова.
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