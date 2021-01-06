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В Мариинском районе КФХ приобрело новое оборудование по производству муки и крупы

Модернизация предприятия позволит улучшить качество выпускаемой продукции и увеличить ее объемы в два раза. Инвестиции составили порядка 30 млн руб.
Хлебобулочную продукцию крестьянско-фермерского хозяйства «Успех» можно встретить на полках, как небольших магазинов, так и федеральных сетей. Она пользуется спросом в городах на севере Кузбасса и даже в областной столице. Вся продукция сертифицирована и постоянно проходит необходимые проверки.

Экономика
Мариинск
kuzbassnews.ru
06/01/2021
Экономика
Мариинск
Новости Кузбасса

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