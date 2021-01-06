В Мариинском районе КФХ приобрело новое оборудование по производству муки и крупы

Модернизация предприятия позволит улучшить качество выпускаемой продукции и увеличить ее объемы в два раза. Инвестиции составили порядка 30 млн руб.
Хлебобулочную продукцию крестьянско-фермерского хозяйства «Успех» можно встретить на полках, как небольших магазинов, так и федеральных сетей. Она пользуется спросом в городах на севере Кузбасса и даже в областной столице. Вся продукция сертифицирована и постоянно проходит необходимые проверки.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Случай неимоверной жестокости произошёл в Мысках в новогоднюю ночь. Здесь неизвестные затолкали в...
|
Сотрудники Алтайско-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН рассказали о подозрительном...
|
В Кузбассе один из жителей насмерть замерз в новогодние праздники. Сейчас в регионе установилась...
|
Мэр Кемерова Илья Середюк показал, чем занимается в свободное время в новогодние каникулы....