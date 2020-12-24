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В Мариинском районе Кузбасса в предназначенном для экспорта пиломатериале обнаружен карантинный вредитель

 

В декабре 2020 года сотрудниками отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в партии обрезного пиломатериала хвойных пород (ель, пихта, сосна сибирская кедровая) объемом 95 куб. м, подготовленной ООО «Содружество» для отправки на экспорт из Кемеровской области, выявлены признаки заражения карантинными объектами.

Так, в ходе карантинного фитосанитарного досмотра подкарантинной продукции, проведённого на основании заявки юридического лица, в досматриваемой партии были обнаружены личинки насекомых. В результате лабораторных исследований (фитосанитарных экспертиз), проведенных ФГБУ «Кемеровская межобластная ветеринарная лаборатория», идентифицирован карантинный объект – малый еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus).

За нарушение требований законодательства РФ в области обеспечения карантина растений в отношении ООО «Содружество» возбуждено дело об административном правонарушении. Обществу выдано предписание о принятии фитосанитарных мер в отношении зараженной подкарантинной продукции, согласно п. 5 ст. 15 Федерального закона от 14.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений». Предписание исполнено, зараженная подкарантинная продукция переработана способом обеспечивающим лишение карантинных объектов жизнеспособности, посредством производства из нее продукции, не относящейся к подкарантинной продукции.

По результатам рассмотрения административного материала Управлением Россельхознадзора вынесено постановление о привлечении юридического лица к ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ и назначено ему наказание в виде административного штрафа в размере 5,0 тысяч рублей.

Общество
kuzbassnews.ru
24/12/2020
Общество
Новости Кузбасса

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