В Мариинском районе мужчину и женщину осудили за использование рабского труда

39-летнему уроженцу Республики Азербайджан и его 34-летней сожительнице вынесен приговор за использование рабского труда, с применением насилия или с угрозой его применения.

Мужчина и женщина оказывали услуги по проведению ремонтно-строительных работ на территории Мариинского района. С осени 2014 года двое работников стали проживать у них. Весной 2015 года работники сообщили, что прекращают работать и переезжают на постоянное место жительства в Мариинск. Работодатели агрессивно отреагировали на эту информацию. Осужденный избил женщину руками, а затем лопатой.

Запугав работников, они заставляли их работать бесплатно. Из продуктов питания потерпевшим на день выдавалась булка хлеба и один раз в неделю пачка макарон. Одеждой по сезону рабочие вообще не обеспечивались, в зимнее время года они ходили в летней обуви и без верхней одежды. При выполнении работ осужденные обязательно следили за ними, при любой провинности или непослушании избивали их, закрывали в погреб.

Попытки потерпевших сбежать пресекались.

Женщина трижды пыталась убежать от "работодателей", однако парочка быстро ее возвращали. В октябре 2015 года потерпевшим вдвоём удалось покинуть жилище, в котором их удерживали, прийти к знакомой местной жительнице. Однако через несколько дней работодатели узнали, где они прячутся, избив, привезли в свой дом. После чего они по очереди вывезли мужчину и женщину в лес, где заставили копать ямы – могилы.

В июне 2016 года потерпевшая снова сбежала. Женщина сразу обратилась в полицию. Подозреваемые были задержаны. По ходатайству следователя судом им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, женщине - 3 года 3 месяца в колонии общего режима.