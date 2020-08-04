В Мариинском районе началась уборка зерновых культур

Первым в уборочную страду включилось хозяйство Екатерины Ивановны Растегаевой в Колеуле. По данным управления сельского хозяйства администрации Мариинского района, на 3 августа зерновых обмолочено на площади 50 га, намолочено 125 тонн зерна.
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