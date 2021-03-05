В Мариинском районе начинается подготовка к паводку

По информации начальника Мариинской метеорологической станции Ирины Викторовны Павловой уровень воды в реке Кия составляет 87 см. Толщина ледяного покрова - 70 см (что на 5 см больше, чем в прошлом году). Глубина промерзания почвы 111 см. Высота снежного покрова в среднем - 48 см (на 17 см больше, чем в прошлом году).
Вскрытие льда ожидается ориентировочно 10-15 апреля. Уровень воды в реке Кия может превысить среднюю многолетнюю норму на 20-60 см. Средняя многолетняя норма - 557 см, в этом году нужно ориентироваться на отметку 600 см.
В рамках заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Мариинского муниципального района обсудили ход подготовки к пропуску ледохода и паводковых вод в весенний период. Рассмотрели план мероприятий, направленный на обеспечение безопасности на водных объектах в период весеннего паводка.
Также рассмотрены вопросы заблаговременного обеспечения Таежно-Михайловского сельского поселения, отрезаемого паводком, запасом предметов первой необходимости, продуктов питания, ГСМ и медикаментов, а также оказания медицинской помощи жителям сел Таежно-Михайловка, Таежно-Александровка, Туйла.
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