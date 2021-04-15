В Мариинском районе открылся ресурсный центр для творческой молодежи

Новая точка притяжения организована в модельной библиотеке для детей и юношества. Здесь планируют проводить деловые встречи, заседания дискуссионных клубов, мастер-классы, вечера настольных игр, квартирники, лекции и многое другое. Также в зале оборудованы рабочие места для самостоятельной работы в интернете и доступом к электронным фондам библиотек страны.

В ближайшее время в ресурсном центре «Мариинск - молодой» начнется обучение для волонтеров. Они будут помогать жителям района проголосовать за объекты благоустройства, которые необходимо отремонтировать в 2022 году.

В день открытия для студентов педагогического колледжа, политехнического техникума и волонтеров штаба Доброй помощи прошли тренинги и игры на сплочение, командообразование, выявление лидерского потенциала.