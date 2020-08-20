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В Мариинском районе открыты три новых детских площадки

Общественные пространства благоустроены по региональной программе инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива!». В селе Тюменево благоустроена площадка с уличными тренажерами. Идея строительства спортивного объекта принадлежит директору Тюменевской школы Ларисе Анатольевне Матвиенко. Ее поддержали односельчане и руководители крестьянских (фермерских) хозяйств.
Площадка состоит из 10 тренажеров и находится на территории школы. Сегодня здесь занимаются как ребятишки, так и взрослые. Тюменевцы планируют дальше благоустраивать пришкольную территорию в рамках областной программы. В следующем году у педагогического коллектива есть идея установить здесь игровой комплекс и турники для занятий воркаутом.
В деревне Пристань 2-я построен комплекс с уличными тренажерами, турниками, игровой зоной и качелями. Это уже второй проект, который реализовали местные жители. В прошлом году благоустроили место захоронения. В планах у селян установить многофункциональную спортивную коробку.
Игровой комплекс с парковыми диванами появился и в поселке Лебяжий. Новая площадка стала центром притяжения для детей разного возраста. Здесь установлены несколько видов качелей, горки, турники для воркаута и брусья. Селяне планируют продолжить строительство площадок в поселке. В будущем году отправят заявку, чтобы благоустроить футбольное поле.

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
20/08/2020
Общество
Мариинск
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