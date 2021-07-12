В Мариинском районе прошли спортивные праздники, посвященные 300-летию Кузбассу

В городском парке имени А. Суворова 8 трудовых коллективов соревновались в двух видах (стрельбе и пресс/подтягивание) в зачет летней Спартакиады. Среди женщин первое место у команды ЛИУ-33. Наибольшее количество баллов набрали мужчины команды ССУЗов.

Гиревики, воспитанники спортивной школы, провели открытую тренировку в городском парке. Выполняли классический рывок на время – 300 секунд, классический толчок двух гирь от груди в эстафете между командами города Мариинска и села Малопесчанка.

В бассейне «Пищевик» прошли соревнования семейных команд. Жидковы, Сергиенко и Суббота выполняли задания на скорость и меткость. Все участники награждены сертификатами на 4 бесплатных посещения и памятными подарками.

Волонтеры штаба Доброй помощи и члены трудовых отрядов приняли участие в спортивных эстафетах и соревновании-викторине по истории промышленного освоения Кузбасса.