В Мариинском районе прошло интерактивное действие «Жил да был Солдат»

Кемеровчане ради пикника подвергли лес угрозе уничтожения Жители областного центра стали свидетелями нарушения противопожарного режима в Серебряном бору:...

Семеро пропавших без вести были обнаружены мёртвыми в Кузбассе Всего в отряд поступило 224 заявки на поиск пропавших людей и 173 из них были найдены живыми....

Стихийная акция Бессмертного полка проходит в Новокузнецке Жители Новокузнецка во время прохождения торжественного марша организовали стихийную акцию...