В Мариинском районе прошло интерактивное действие «Жил да был Солдат»

Реконструкцию военного быта периода 1941-1945 годов в селе Суслово организовали артисты народного самодеятельного коллектива театра «Лица» Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский. История простого русского солдата, его жизнь на фронте с шутками-прибаутками, ежедневный обиход – как спал, что ел, а, главное, с какой силой духа и мужественностью преодолевал все тяготы военной поры.
Фронтовые частушки, переправа на самодельных плотах, спасение боевого знамени, русская баня в глубине Германии, комковой сахар у солдатского костра и парад во имя памяти поколения Победителей. Все это не оставило местных жителей равнодушными. Творческая встреча еще раз напомнила всем о поистине народной Победе над врагом.
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