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В Мариинском районе старшеклассники впервые на один день заменили муниципальных служащих

Накануне Дня местного самоуправления 20 учеников школ города Мариинска были допущены к реальной работе и решению повседневных задач. Вместе с главой Мариинского района Александром Анатольевичем Кривцовым дублеры провели прием граждан, посетили объекты жизнеобеспечения города, приняли участие в оргкомитете по подготовке к празднованию Дня сибирского купечества.
Итоги рабочего дня подвели в Музее истории города. Ребята посетили выставку «Мариинску 300. Первые в Кузбассе», посвященную 300-летию Кузбасса. Также глава района презентовал фильм, рассказывающий о том, как изменился Мариинский район за 1000 дней подготовки к юбилею региона. Также рассказал и о предстоящем голосовании по выбору мест отдыха для благоустройства в 2022 году.
«Мы впервые в администрации провели такое мероприятие. Самое главное для нас то, что мы получили от молодых мариинцев обратную связь - как благоустроить город и район, чтобы здесь было комфортно жить, какие новые объекты построить. Будем использовать мнение школьников в планах для дальнейшего развития Мариинского района», - отметил глава Мариинского района Александр Анатольевич Кривцов.

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
28/04/2021
Общество
Мариинск

Новости Кузбасса

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