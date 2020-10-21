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В Мариинском районе техника для уборки улиц к зиме готова

В этом году обслуживать улично-дорожную сеть муниципалитета будут машины МУП «Мариинец». В автопарке предприятия 5 автомобилей КАМАЗ, 3 автогрейдера и уборочная машина «Беларус». По мнению специалистов этого количества техники на сегодняшний день достаточно.
Техника уже переоборудована для работы в зимний период. Установлены отвалы, щетки и устройства для посыпки и поливки проезжей части. Также объявлен конкурс на приобретение дополнительного оборудования для работы в зимних условиях на автомобили КАМАЗ.
Традиционный смотр техники показал, что машины находятся в полной технической готовности, каждая бригада дорожников ознакомлена с территорией обслуживания. Предприятие обеспечено необходимым запасом противогололедных средств, что важно для комфортного и безопасного движения автотранспорта и пешеходов.

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
21/10/2020
Общество
Мариинск
Новости Кузбасса

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