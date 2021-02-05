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В Мариинской гимназии № 2 открылся обновленный класс информатики

Современный дизайн образовательного пространства был реализован при поддержке АО «Транснефть-Западная Сибирь». Общие инвестиции в модернизацию предметного кабинета составили около 1 млн рублей. Цифровое оборудование для кабинета получено по федеральной программе «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».
Это не первый кабинет, который отремонтирован благодаря акционерному обществу. На благотворительные средства модернизированы профильные кабинеты: химии, физики, математики и информатики. Такая «перезагрузка» даёт хорошие результаты - выпускники гимназии поступают в желаемые профильные учебные заведения.
Во время торжественного открытия кабинета по телемосту генеральный директор АО «Транснефть-Западная Сибирь» Олег Чепурной отметил, что уже 19 выпускников гимназии разных лет пополнили ряды предприятия.

Образование
Мариинск
kuzbassnews.ru
05/02/2021
Образование
Мариинск
Новости Кузбасса

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