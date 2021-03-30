В Мариинской горбольнице продолжаются работы по капремонту административно-хозяйственного корпуса
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на май 2021 года. Ремонт этого здания идет более пяти лет. Реконструкция медучреждения остановилась в 2017 году. После вмешательства губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в 2020 году работы возобновились.
На освободившихся площадях в стационаре городской больницы разместят кабинет УЗИ, кабинет функциональной диагностики, перевязочный кабинет круглосуточного травмпункта и клинико-диагностическую службу. Также будет открыта палата на четыре койки для диагностики и оказания неотложной медицинской помощи и три смотровые для больных хирургического, гинекологического, терапевтического и неврологического профилей.
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