Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Мариинской горбольнице продолжаются работы по капремонту административно-хозяйственного корпуса

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на май 2021 года. Ремонт этого здания идет более пяти лет. Реконструкция медучреждения остановилась в 2017 году. После вмешательства губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в 2020 году работы возобновились.
На освободившихся площадях в стационаре городской больницы разместят кабинет УЗИ, кабинет функциональной диагностики, перевязочный кабинет круглосуточного травмпункта и клинико-диагностическую службу. Также будет открыта палата на четыре койки для диагностики и оказания неотложной медицинской помощи и три смотровые для больных хирургического, гинекологического, терапевтического и неврологического профилей.

Здоровье
Мариинск
kuzbassnews.ru
30/03/2021
Здоровье
Мариинск

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерово на новое здание отдела полиции потратят 300 млн рублей
МВД Кузбасса опубликовало на едином портале госзакупок новый аукцион — на выполнение проектных и...
В Кузбассе назвали УК, которые не справились с уборкой снега
В Кузбассе были названы управляющие компании, которые не справились с уборкой снега в регионе....
Мэрия Кемерова ответила о застройке частного сектора за проспектом Ленина
Не всегда, пояснил кемеровский мэр, получается застраивать площади. Но, так или иначе, планы по...
В Кузбассе суд оштрафовал механика угольного предприятия, из-за которого пострадал рабочий
В Кузбассе суд назначил штраф 32-летнему бывшему помощнику механика угольного предприятия за...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus