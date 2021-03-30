В Мариинской горбольнице продолжаются работы по капремонту административно-хозяйственного корпуса

В Кемерово на новое здание отдела полиции потратят 300 млн рублей МВД Кузбасса опубликовало на едином портале госзакупок новый аукцион — на выполнение проектных и...

В Кузбассе назвали УК, которые не справились с уборкой снега В Кузбассе были названы управляющие компании, которые не справились с уборкой снега в регионе....

Мэрия Кемерова ответила о застройке частного сектора за проспектом Ленина Не всегда, пояснил кемеровский мэр, получается застраивать площади. Но, так или иначе, планы по...