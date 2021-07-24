В Мариинской городской больнице отремонтирован корпус

В двухэтажное здание переехали администрация больницы и хозяйственный блок. До ремонта эти службы располагались в стационаре. Теперь на освободившихся площадях будут организованы дополнительные палаты и лечебные кабинеты.
Изменилась и прилегающая территория. Здесь уложили асфальт, отсыпали стоянку для служебного автотранспорта, посеяли газон, высадили цветы и плодовые кустарники.
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