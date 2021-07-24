В Мариинской городской больнице отремонтирован корпус

Прокуратура нашла нарушения в кузбасской колонии Прокуратура провела проверку в лечебно-исправительном учреждении № 42 в Ленинске-Кузнецком. Особое...

Дожди с грозами придут в Кузбасс в воскресенье На отдельных территориях пройдут короткие дожди с грозами, утром кое-где возникнут туманы. В...

В трёх районах Новокузнецка почти на два дня отключат холодную воду Исключением станет ряд домов в районе сквера Ермакова: здесь воду холодную отключат полностью....