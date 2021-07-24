Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Мариинской городской больнице отремонтирован корпус

В двухэтажное здание переехали администрация больницы и хозяйственный блок. До ремонта эти службы располагались в стационаре. Теперь на освободившихся площадях будут организованы дополнительные палаты и лечебные кабинеты.
Изменилась и прилегающая территория. Здесь уложили асфальт, отсыпали стоянку для служебного автотранспорта, посеяли газон, высадили цветы и плодовые кустарники.

Здоровье
Мариинск
kuzbassnews.ru
24/07/2021
Здоровье
Мариинск

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Прокуратура нашла нарушения в кузбасской колонии
Прокуратура провела проверку в лечебно-исправительном учреждении № 42 в Ленинске-Кузнецком. Особое...
Дожди с грозами придут в Кузбасс в воскресенье
На отдельных территориях пройдут короткие дожди с грозами, утром кое-где возникнут туманы. В...
В трёх районах Новокузнецка почти на два дня отключат холодную воду
Исключением станет ряд домов в районе сквера Ермакова: здесь воду холодную отключат полностью....
Более 30 пожарных почти час тушили новокузнецкий магазин
Представители экстренных служб Кузбасса уточнили детали тушения пожара в магазине обоев, который...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus