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В Мариинскую горбольницу поступили новые томограф и маммограф

Цифровое диагностическое оборудование закуплено по нацпроекту «Здравоохранение». На приобретение передвижного маммографа и компьютерного томографа из регионального бюджета было выделено более 53 млн рублей.

Современный компьютерный томограф поступил в больницу в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Аппарат позволяет за несколько секунд выполнить снимки внутренних органов пациентов с подозрениями на онкопатологию и инсульты, с черепно-мозговыми и иными травмами. Мариинская городская больница — это круглосуточный травматологический центр 2-го уровня трассы «Байкал», сюда доставляют пострадавших в ДТП на участке от северного въезда на территорию области до Ижморского района. Качественные снимки КТ позволят оперативно принимать решения по поводу лечения или экстренной эвакуации пациента.

Передвижной маммограф приобретен в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Проверку на этом аппарате рекомендуется ежегодно проходить каждой женщине старше 40 лет. Теперь эта процедура станет доступной в том числе для жительниц отдаленных сельских поселений северо-востока региона. Планируется, что мобильный кабинет будет курсировать по территории круглогодично. Цифровое оборудование позволяет выявить злокачественное образование размером от 5 мм. Снимки будут автоматически отправляться для анализа специалистам кемеровского онкодиспансера. При выявлении патологии женщин будут направлять в клинику на лечение. Как отмечают в Минздраве региона, рак груди — самый распространенный в мире вид онкологического заболевания. Его выявление на ранних стадиях повышает вероятность полного излечения до 80%.

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kuzbassnews.ru
01/12/2020
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