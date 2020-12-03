В Международный день инвалида в Тяжине прошел кулинарный мастер-класс для особенных детей

В Кузбассе Цивилев отменил вручение подарков и медалей от губернатора Согласно документу, до 31 декабря 2021 года приостановили вручение подарков и медалей от...

Прибыль угольных предприятий Кузбасса упала на 50 млрд рублей Прибыль угольных компаний Кузбасса только за 9 месяцев упала почти на 50 миллиардов рублей. Это 47,...

Начальник УТиС кратко ответил на многочисленные жалобы жителей Заводского района Редакция ВашГород.ру собирает все жалобы читателей и старается получить объективную информацию о...