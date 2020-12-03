Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Международный день инвалида в Тяжине прошел кулинарный мастер-класс для особенных детей

Под руководством мастеров производственного обучения Ларисы Федоровны Осиновой и Татьяны Михайловны Никон студенты Тяжинского агропромышленного техникума продемонстрировали этапы приготовления песочного печенья. 

С технологией приготовления лакомства в онлайн-режиме познакомятся воспитанники отделения несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями Тяжинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

В мастер-классе приняли участие студенты третьего курса группы 258 по профессии «Повар, кондитер»: Игорь Пикалов, Юлия Рубан, Даниил Ащук и Татьяна Большакова. Приготовленное печенье стало новогодним гостинцем для ребятишек из СРЦдН.

 

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/12/2020
Образование
Тяжин
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе Цивилев отменил вручение подарков и медалей от губернатора
Согласно документу, до 31 декабря 2021 года приостановили вручение подарков и медалей от...
Прибыль угольных предприятий Кузбасса упала на 50 млрд рублей
Прибыль угольных компаний Кузбасса только за 9 месяцев упала почти на 50 миллиардов рублей. Это 47,...
Начальник УТиС кратко ответил на многочисленные жалобы жителей Заводского района
Редакция ВашГород.ру собирает все жалобы читателей и старается получить объективную информацию о...
В одном из общежитий Кемерова обвалился потолок
На фотографиях видно, как штукатуркой в комнате завалило детскую кровать и пол «Кемерово Кировский...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus