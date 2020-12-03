В Международный день инвалида в Тяжине прошел кулинарный мастер-класс для особенных детей

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Под руководством мастеров производственного обучения Ларисы Федоровны Осиновой и Татьяны Михайловны Никон студенты Тяжинского агропромышленного техникума продемонстрировали этапы приготовления песочного печенья.
С технологией приготовления лакомства в онлайн-режиме познакомятся воспитанники отделения несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями Тяжинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
В мастер-классе приняли участие студенты третьего курса группы 258 по профессии «Повар, кондитер»: Игорь Пикалов, Юлия Рубан, Даниил Ащук и Татьяна Большакова. Приготовленное печенье стало новогодним гостинцем для ребятишек из СРЦдН.
03/12/2020
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