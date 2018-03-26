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В Междуреченчке пройдут соревнования по лыжным гонкам "Югус Тур"

30, 31 марта и 1 апреля 2018 года на лыжной трассе комплекса трамплинов «Югус» в Междуреченске состоится спортивный праздник для любителей и профессионалов лыжных гонок.

Первый день начнется с традиционного соревнования по лыжным гонкам, посвященного памяти воина-интернационалиста Александра Кириллова. Участникам, в зависимости от возрастной категории, нужно будет преодолеть дистанцию от 1 до 10 километров.

Второй день состязаний «Томусинский спринт» – самое зрелищное и веселое лыжное шоу. В отличие от официальных соревнований, дистанция всего 100 метров, что позволяет преодолеть ее большому количеству участников.

Завершатся трехдневные состязания массовым забегом на лыжах в гору Югус, протяженность дистанции 3 км. Это уникальное и единственное соревнование в России.

Парад-открытие 30 марта в 11.30 часов. Начало соревнований в 12.00 часов.

Спорт
Междуреченск
kuzbassnews.ru
26/03/2018
Спорт
Междуреченск
Новости Кузбасса

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