В Междуреченске 10 февраля перекроют дороги

Это связано с проведением Эстафеты огня II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» на территории Междуреченского городского округа.

10.02.2023 с 09.30 часов до 11.30 часов будет перекрыто движение транспорта по бульвару Медиков и проспекту Шахтеров, на участке от ж/д вокзала до площади Праздничная, а также выезды с прилегающих улиц и дворовых территорий.

Кроме того, на время проведения эстафеты огня (10.02.2023 с 09.30 часов до 11.30 часов) будет перекрыто движение автобусов по Б.Медиков и пр.Шахтеров. Движение автобусов, маршрут которых проходит по Б.Медиков и пр.Шахтеров, будет осуществляться по ул.Вокзальная- ул.Интернациональная».

Фото из открытых источников