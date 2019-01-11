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В Междуреченске, благодаря пожарному извещателю предотвращен пожар

Ночью 10 января в одном из частных жилых домов в Междуреченске произошло возгорание. Благодаря своевременно сработавшему автономному дымовому пожарному извещателю удалось не допустить распространения огня и оперативно ликвидировать горение. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области, в доме при появлении дыма сработал автономный дымовой пожарный извещатель с GSM-модулем, автоматически СМС-сообщение об этом поступило на центральный пункт пожарной связи города. На место происшествия было направлено пожарно-спасательное отделение, но их помощь не потребовалась - хозяйка потушила огонь самостоятельно подручными средствами. «Когда сработал датчик, мы с детьми спали. Я проснулась от громкого звука, открыла глаза, и уже вокруг был дым. Проверила все комнаты, оказалось, на кухне загорелся обогреватель, удалось затушить подручными средствами. Благодаря громкому сигналу я вовремя заметила возгорание, и огонь не распространился дальше, серьезных последствий удалось избежать»,   - рассказывает Ольга, хозяйка дома.

Общество
Топ
Междуреченск
kuzbassnews.ru
11/01/2019
Общество
Топ
Междуреченск
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