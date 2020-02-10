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В Междуреченске бойцы Росгвардии разыскали без вести пропавшего инвалида

    В вечернее время в Междуреченске экипажи Росгвардии вневедомственной охраны получили информацию о пропавшем постояльце дома-интерната для престарелых. По предварительной информации, 50-летний инвалид первой группы ушел из учреждения по делам и не вернулся.

    На маршруте патрулирования внимание стражей правопорядка привлек гражданин с протезами обеих ног, который сидел на лавочке рядом с торговым центром. Им оказался пропавший без вести постоялец дома-интерната. Бойцы выяснили, что добравшись до магазина, он не смог вернуться обратно без посторонней помощи.

    Росгвардейцы взяли горожанина на борт патрульного автомобиля и доставили его в дом-интернат. Мужчина поблагодарил экипаж за неравнодушие, после чего бойцы вернулись на маршрут патрулирования.

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kuzbassnews.ru
10/02/2020
Общество
Происшествия
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