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В Междуреченске бойцы Росгвардии задержали похитителя спецодежды, который пытался с «боем» покинуть магазин

    В дневное время в Междуреченске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» на территорию крытого рынка.

    На месте происшествия стражи правопорядка прекратили потасовку двух граждан и задержали подозреваемого 46-летнего горожанина, который недавно освободился из мест лишения свободы. Бойцы установили, что задержанный пытался похитить куртку цвета хаки из отдела спецодежды, но на выходе его остановила продавец. На помощь к женщине пришел посетитель рынка, с которым у злоумышленника произошла драка. Работники торговой организации незамедлительно нажали кнопку экстренного вызова группы задержания.

     Для дальнейшего разбирательства неоднократно судимого местного жителя стражи правопорядка передали правоохранителям.

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
18/03/2020
Происшествия
Междуреченск
Новости Кузбасса

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