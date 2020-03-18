В Междуреченске бойцы Росгвардии задержали похитителя спецодежды, который пытался с «боем» покинуть магазин
В дневное время в Междуреченске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» на территорию крытого рынка.
На месте происшествия стражи правопорядка прекратили потасовку двух граждан и задержали подозреваемого 46-летнего горожанина, который недавно освободился из мест лишения свободы. Бойцы установили, что задержанный пытался похитить куртку цвета хаки из отдела спецодежды, но на выходе его остановила продавец. На помощь к женщине пришел посетитель рынка, с которым у злоумышленника произошла драка. Работники торговой организации незамедлительно нажали кнопку экстренного вызова группы задержания.
Для дальнейшего разбирательства неоднократно судимого местного жителя стражи правопорядка передали правоохранителям.
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