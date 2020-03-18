В Междуреченске бойцы Росгвардии задержали похитителя спецодежды, который пытался с «боем» покинуть магазин

Власти Кузбасса рассказали, как медики выявляют коронавирус В областном департаменте охраны здоровья населения рассказали, как именно медики выявляют...

В Кемерове закрыли опасную шашлычную В Кемерове судебные приставы приостановили деятельность шашлычной на 60 суток. Сообщается, что...

Власти Кузбасса рассказали, как медики выявляют коронавирус В областном департаменте охраны здоровья населения рассказали, как именно медики выявляют...