В Междуреченске эвакуировали горняков из шахты им Ленина

7 апреля в 23.20 в оперативную службу МЧС России по Кемеровской области поступила информация о задымлении за перегородкой в отработанном пространстве шахты им В.И. Ленина на глубине 320 метров.

В это время в шахте находились 69 человек. Все они вышли на поверхность.

На месте происшествия продолжают работать несколько отделений горноспасателей и оперативная группа Междуреченского пожарно-спасательного гарнизона.

В настоящее время работа шахты приостановлена, все системы вентиляции и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Причины задымления устанавливаются.