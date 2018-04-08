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В Междуреченске эвакуировали горняков из шахты им Ленина

7 апреля в 23.20 в оперативную службу МЧС России по Кемеровской области поступила информация о задымлении за перегородкой в отработанном пространстве шахты им В.И. Ленина на глубине 320 метров.

В это время в шахте находились 69 человек. Все они вышли на поверхность.

На месте происшествия продолжают работать несколько отделений горноспасателей и оперативная группа Междуреченского  пожарно-спасательного  гарнизона.

В настоящее время работа шахты приостановлена, все системы вентиляции и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Причины задымления устанавливаются.

Происшествия
Топ
Междуреченск
kuzbassnews.ru
08/04/2018
Происшествия
Топ
Междуреченск
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