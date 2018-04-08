В Междуреченске эвакуировали горняков из шахты им Ленина

Loading...
7 апреля в 23.20 в оперативную службу МЧС России по Кемеровской области поступила информация о задымлении за перегородкой в отработанном пространстве шахты им В.И. Ленина на глубине 320 метров.
В это время в шахте находились 69 человек. Все они вышли на поверхность.
На месте происшествия продолжают работать несколько отделений горноспасателей и оперативная группа Междуреченского пожарно-спасательного гарнизона.
В настоящее время работа шахты приостановлена, все системы вентиляции и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Причины задымления устанавливаются.
08/04/2018
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В этом году «переоделись» около 400 человек из Кузбасса и других регионов России.
|
В Прокопьевске погиб 22-летний мужчина. Он разбился насмерть, упав из окна 4-го этажа одного из...
|
Полицейские выяснили, что несколько дней назад в гостях у потерпевшего были две 30-летние женщины....
|
Стало известно, что власти Новокузнецка приняли решение о закрытии Дворца спорта кузнецких...