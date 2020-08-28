В Междуреченске горожанин в рамках операции «Оружие» выдал раритетное ружьё

В городе Междуреченск 57–летний местный житель добровольно выдал правоохранителям раритетное охотничье ружье. Мужчина рассказал, что спустя 36 лет после смерти своего отца решил разобрать его старые вещи. В результате кузбассовец обнаружил чемодан с неизвестным оружием. Горожанин знал из СМИ о проводимой в регионе профилактической операции, поэтому решил добровольно выдать находку стражам правопорядка.

Инспекторы Росгвардии поблагодарили местного жителя за гражданский поступок. По предварительной информации, выданным оружием является двуствольное ружье 20-го калибра 1959 года выпуска, а также около 150 граммов пороха и 6 патронов. В настоящий момент проводится проверка, по окончанию которой местном жителю может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 7 030 рублей.

Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!