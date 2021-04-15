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В Междуреченске готовятся к началу летнего туристического сезона

Начиная с мая значительно увеличивается количество любителей пешего туризма, желающих попасть в район Поднебесных Зубьев. Работа электропоездов, связывающих Междуреченск с туристическим районом и близлежащими городами Кузбасса стали темой совещания, которое инициировал глава города Владимир Чернов. На встрече присутствовал министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан и руководители компаний, занимающихся ЖД-перевозками. В ситуации, когда внутренний туризм по-прежнему переживает подъем, важно быть готовым к приему гостей.

«В последнее время мы очень много говорим о перспективных туристических направлениях в нашем районе: это Поднебесные Зубья, Теба с горой Черный Салан, а в этом году начнем развивать и Студеный плес. Конечно, это потребует организации комфортной доставки туристов. И об этом нужно позаботиться уже сейчас», - отметил Владимир Чернов.

Основной вопрос касался количества вагонов электропоезда «Междуреченск - Бискамжа». По словам Ларисы Байкаловой, генерального директора АО «КрасПригород», к расчетам подошли очень  серьезно. Регулировать количество будут не только учитывая будние и выходные дни, но и погодные условия. Уже в мае на линию выйдут составы из 6 вагонов (было 4), а летом состав будет варьироваться от 6 до 10 вагонов.

Сохранится и комфортное время пересадки туристов из электропоезда, прибывающего в Междуреченск из Новокузнецка, в электропоезд, следующий в сторону Бискамжи.

Еще одним удобным нововведением поделился генеральный директор «Кузбасс-пригород» Павел Кутловский. Туристы могут приобретать билеты на любой станции, минуя здание вокзала и кассы. Для этого необходимо скачать приложение «РЖД-пассажиры», приобрести билет с помощью сотового телефона, а контролеру показать QR-код.

«Техника у кассира позволяет считывать QR-код. Это очень удобно и безопасно. Оплата производится бесконтактным способом, а пассажир экономит свое время».

Общество
Топ
Междуреченск
kuzbassnews.ru
15/04/2021
Общество
Топ
Междуреченск

Новости Кузбасса

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