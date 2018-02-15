В Междуреченске грабителя сбил автомобиль

В полицию Междуреченска позвонила сотрудница одного из супермаркетов города: неизвестный мужчина пытался похитить из магазина продукты питания и спиртные напитки.
Убегая, грабитель был сбит автомобилем, однако все равно скрылся.
Прибывшие полицейские задержали мужчину в ближайшем дворе. Злоумышленником оказался 32-летний местный житель. Сотрудники полиции выяснили, что накануне междуреченец распивал спиртное, после чего отправился в магазин. Набрав в корзину алкоголь и продукты, он выбежал из торговой организации.
Продавцы бросились в погоню. Не заметив проезжающий по дороге автомобиль, налетчик столкнулся с ним и в результате получил незначительные травмы. Он бросил корзину с похищенным товаром на месте ДТП и сбежал, но уже через несколько минут был задержан полицейскими.
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