Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Междуреченске грабителя сбил автомобиль

В полицию Междуреченска позвонила сотрудница одного из супермаркетов города:  неизвестный мужчина пытался похитить из магазина продукты питания и спиртные напитки.

Убегая, грабитель был сбит автомобилем, однако все равно скрылся.

Прибывшие полицейские задержали мужчину в ближайшем дворе. Злоумышленником оказался 32-летний местный житель. Сотрудники полиции выяснили, что накануне междуреченец распивал спиртное, после чего отправился в магазин. Набрав в корзину алкоголь и продукты, он выбежал из торговой организации.

Продавцы бросились в погоню. Не заметив проезжающий по дороге автомобиль, налетчик столкнулся с ним и в результате получил незначительные травмы. Он бросил корзину с похищенным товаром на месте ДТП и сбежал, но уже через несколько минут был задержан полицейскими.

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
15/02/2018
Происшествия
Междуреченск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Рецидивист-карманник орудовал в кемеровских маршрутках
Горожанка узнала о краже от полицейских, которые задержали кемеровчанина.
В Новокузнецке юноши избили двух школьников и отобрали у них телефоны
По информации пресс-службы СУ СКР по Кемеровской области, молодые люди в ходе разговора с 15-летним...
Грузчики новокузнецкого аэропорта полгода крали смартфоны из посылок
Шесть грузчиков новокузнецкого аэропорта более полугода крали из посылок сотовые телефоны и...
В Новокузнецке на пожаре погибла женщина
От осведомленного источника Правоохранительному порталу Кузбасса стало известно, что после...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus