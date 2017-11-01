В Междуреченске капитально отремонтировали одну из центральных улиц

В Междуреченске в открытии капитально отремонтированной дороги на пр. Строителей участвовали руководство города, подрядчики, журналисты и около 50 жителей.
Протяженность пр. Строителей - 2,4 км. Предыдущий ремонт объекта проводился 12 лет назад.
Стоимость ремонта составила около 130 млн рублей. Подрядчики заменили более 38 тыс. кв. м дорожного полотна, бортовые камни, ливневку, смонтировали уличные светильники, обустроили тротуары и пешеходные переходы, автобусные остановки, установили дорожные знаки, восстановили газоны.
За эксплуатацией объекта будет следить МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи». Гарантийный срок - четыре года. В случае выявления недочетов подрядчику будут предъявлены требования по их устранению.
Фото: пресс-служба администрации Междуреченска.
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