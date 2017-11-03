В Междуреченске мошенница-экстрасенс похитила у пенсионерки около 140 000 рублей

72-летняя пенсионерка обратилась в междуреченскую полицию с сообщением, что неизвестная обманным путем похитила у нее сбережения.

В одной из социальных сетей горожанка увидела объявление об оказании магических «услуг». По прикрепленной к нему ссылке «Экстрасенс ведет прием» она прошла на интернет-страницу, где заполнила анкету, указав свои данные, а также что желает решить проблемы со здоровьем. Через некоторое время на телефон пенсионерке позвонила неизвестная и сообщила, что за оказание помощи та должна заплатить. По требованию незнакомки потерпевшая перевела на указанный ей номер счета около 140 000 рублей, однако после трех проведенных дистанционных ритуалов она так и не почувствовала улучшение состояния здоровья. Только после этого пенсионерка поняла, что перевела деньги мошеннице, и сообщила о произошедшем в полицию.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленницы.