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В Междуреченске на горе Израсский Голец погиб фрирайдер

3 февраля 2018 года  в Междуреченске  у подножья горы  Израсский  Голец  у станции  «Сливень»  обнаружено тело 40-летнего  фрирайдера.

Пяиеро жителей  города Новосибирска и Новосибирской области, увлекаясь  фрирайдом (спуском на лыжах и сноубордах по необорудованным склонам), через социальную сеть договорились покататься на сноубордах и лыжах в Междуреченске.

2 февраля они остановились в зимнике, поставили палатки, поднялись на гору и съехали вниз по горе на сноубордах и лыжах обратно к палаткам.

Следующим утром все опять поднялись на гору. Около 13 часов начали спуск по очереди, у каждого  была рация.

40-летний мужчина спускался первый, проехав около 10 метров по горе,  упал, и тут же сошла лавина – поток снега скрыл его. Находившиеся с ним знакомые нашли пострадавшего с помощью приборов и щупов. Признаков жизни мужчина не подавал. Через машиниста электропоезда о несчастном случае сообщили в МЧС и правоохранительные органы.  Группа изначально не проходила регистрацию в МЧС. В результате поисковых мероприятий  остальные участники группы и погибший были эвакуированы и доставлены в город.

 

 

Фото из открытых источников.

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
05/02/2018
Происшествия
Междуреченск
Новости Кузбасса

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