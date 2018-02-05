В Междуреченске на горе Израсский Голец погиб фрирайдер

3 февраля 2018 года в Междуреченске у подножья горы Израсский Голец у станции «Сливень» обнаружено тело 40-летнего фрирайдера.
Пяиеро жителей города Новосибирска и Новосибирской области, увлекаясь фрирайдом (спуском на лыжах и сноубордах по необорудованным склонам), через социальную сеть договорились покататься на сноубордах и лыжах в Междуреченске.
2 февраля они остановились в зимнике, поставили палатки, поднялись на гору и съехали вниз по горе на сноубордах и лыжах обратно к палаткам.
Следующим утром все опять поднялись на гору. Около 13 часов начали спуск по очереди, у каждого была рация.
40-летний мужчина спускался первый, проехав около 10 метров по горе, упал, и тут же сошла лавина – поток снега скрыл его. Находившиеся с ним знакомые нашли пострадавшего с помощью приборов и щупов. Признаков жизни мужчина не подавал. Через машиниста электропоезда о несчастном случае сообщили в МЧС и правоохранительные органы. Группа изначально не проходила регистрацию в МЧС. В результате поисковых мероприятий остальные участники группы и погибший были эвакуированы и доставлены в город.
Фото из открытых источников.
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