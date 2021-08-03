В Междуреченске началась реконструкция дамбы в районе слияния рек Томь и Чебал-Су

На левобережной дамбе на реке Томи в районе Чебал-Су начались работы по реконструкции. Сейчас специалисты расчищают территорию от кустарника и деревьев. На объекте протяженностью 1,6 км предстоит увеличить ширину гребня минимум до 6,5 м, укрепить верхний откос, обустроить водопропускные сооружения и установить контрольно-измерительную аппаратуру.

«Эту дамбу построили еще в 1959 году, из-за ветхости сооружение уже не может сдерживать натиск паводка, при этом в зоне возможного подтопления проживают более 1800 человек. Поэтому мы добились, чтобы объект был включен в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации 124,5 миллионов рублей на капитальный ремонт дамбы в районе Чебал-Су, общий объем финансирования проекта составит свыше 278 миллионов рублей из консолидированного бюджета», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В соответствии с разработанной дорожной картой основная часть работ будет завершена в 2021 году, окончательно в эксплуатацию объект сдадут летом 2022 года.