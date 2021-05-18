В Междуреченске начат ремонт 12 дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

В этом году в программе «ФКГС» принимают участие дома по адресам ул. Дзержинского, 1, 18, ул. Октябрьская, 5, пр. Строителей, 2, 9, 21, ул. Кузнецкая, 6, 63, пр. Шахтеров, 7, 9, 11, ул. Фестивальная, 16. Стоимость капитального ремонта 12 дворовых территорий составит 33,6 млн рублей. Из них — 24,8 млн рублей из федерального бюджета, 766 тыс. рублей из областного, 6,4 млн рублей из местного бюджета, 1,7 млн рублей вложат собственники. «Формирование комфортной городской среды» предусматривает финансовое участие жителей. При выполнении минимального перечня работ — 5% от общей стоимости.

Работы начались практически во всех дворах. Первыми зашли на придомовую территорию специалисты ресурсоснабжающих организаций, они ремонтируют тепловые сети. Затем дорожники снимают старое асфальтовое покрытие. На территории четырёх придомовых территорий строят ливневые канализации, которых раньше в этих дворах не было, из-за чего после дождя образовывались лужи.

Жители дома по пр. Шахтеров, 7 сейчас наблюдают за большими переменами своей придомовой территории. Вокруг многоэтажки, которая выросла здесь в 1978 году, такие капитальные работы проводятся впервые. Подрядчик приведёт в порядок отмостку, расширит дорогу, заменит асфальтовое покрытие, увеличит парковочные карманы, отремонтирует ливневую канализацию. По просьбе жителей здесь появится и пешеходная дорожка вдоль дома, которой раньше не было.