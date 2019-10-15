В Междуреченске открыли обновлённый участок левобережной дамбы

На всём участке дамбы Западного района Междуреченска (2,7 км) уложили новое асфальтовое покрытие, 140 фонарей освещают набережную, тротуары и автопарковки. Для отдыха жителей поставили скамейки, также сделали две смотровые площадки в районе улицы Гончаренко и Вокзального поворота. Для удобства маломобильных горожан предусмотрели пандусы.К реке теперь можно спуститься по удобным лестницам.
Авто- и велопарковки, детские и спортивные площадки, отдельная – для любителей волейбола. Появилась первая в городе площадка для выгула собак.
Работы выполнены в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Общая стоимость преобразований – 64,5 миллионов рублей. Из них федеральный бюджет – 11, 7 миллионов рублей, областной – 360 тысяч, местный – 42,5 миллионов, привлечённые средства – 10 миллионов рублей.
Фото: пресс-служба администрации Междуреченска
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