В Междуреченске открыли обновлённый участок левобережной дамбы

На всём участке дамбы Западного района Междуреченска (2,7 км) уложили новое асфальтовое покрытие, 140 фонарей освещают набережную, тротуары и автопарковки. Для отдыха жителей поставили скамейки, также сделали две смотровые площадки в районе улицы Гончаренко и Вокзального поворота. Для удобства маломобильных горожан предусмотрели пандусы.К реке теперь можно спуститься по удобным лестницам.

Авто- и велопарковки, детские и спортивные площадки, отдельная – для любителей волейбола. Появилась первая в городе площадка для выгула собак.

Работы выполнены в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Общая стоимость преобразований – 64,5 миллионов рублей. Из них федеральный бюджет – 11, 7 миллионов рублей, областной – 360 тысяч, местный – 42,5 миллионов, привлечённые средства – 10 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба администрации Междуреченска