В Междуреченске построили избу шорского охотника

10 января, в экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау» в Междуреченске презентовали дом из настоящего сибирского кедра.

Он стал частью уже существующей экспозиции. На территории есть вольеры с животными, обитающими в наших краях; центр реабилитации птиц «Крылья» и музей. Теперь посетители смогут не только знакомиться с дикой природой Сибири, но и изучать быт охотников. Изба построена по всем историческим канонам, именно такие в тайге сооружали представители коренного населения Кузбасса.

«Это моя давняя мечта. Мы принципиально не рубили деревья, а привезли из леса сухой кедр. На срезе насчитали 300 годовых колец. Представляете сколько в нем накоплено солнечной энергии, силы! А какой запах!», - поделился радостью директор заповедника Алексей Васильченко.

Внутри избы нары, орудия охоты и печь. Посетителям будут предлагать выпить чай из ароматных трав.

11 января в эконцентре заповедника «Кузнецкий Алатау» - день открытых дверей. Всех жителей Междуреченска и области приглашают на бесплатную познавательную прогулку. В этот День в России отмечают день заповедной системы.

Фото: Пресс-центр администрации МГО