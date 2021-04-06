В Междуреченске появился информационный центр «Русский музей: виртуальный филиал»

В Междуреченске состоялось торжественное открытие информационного центра «Русский музей: виртуальный филиал». В церемонии открытия приняли участие директор по персоналу Распадской угольной компании Андрей Чирыкин, замглавы Междуреченского городского округа Наталья Хвалевко, представители Русского музея.

Это третий филиал в Кузбассе. Реализовать идею коллективу городского Выставочного зала удалось благодаря победе в конкурсе социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» в 2020 году. На средства гранта авторы проекта приобрели 3 компьютера и установили на них медиатеку виртуального Русского музея, которая включает в себя 680 мультимедийных программ и фильмов.

Открытие виртуального филиала даст междуреченцам возможность углубленно изучать историю русского искусства и культуры. Его ресурсы – уникальный источник информации для разработки просветительских, образовательных и досуговых программ для всех возрастных категорий, начиная с детей от 3 лет.

Занятия на основе интерактивных программ по истории русского изобразительного искусства будут способствовать развитию у детей и молодежи художественного вкуса, чувства стиля, красоты и гармонии. Для взрослых посетителей, интересующихся историей и искусством России, ресурсы виртуального филиала Русского музея сделают доступной информацию профессионального уровня. Специалистам в сфере образования и культуры виртуальный филиал поможет разнообразить методические приемы: они смогут включать программы Русского музея в собственные образовательные и культурные проекты.