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В Междуреченске прошел Рождественский флешмоб по скандинавской ходьбе

30 активистов Совета ветеранов Междуреченска отправились на городскую дамбу со скандинавскими палками. Участники Рождественского флешмоба прошли несколько километров по набережной.

«Пенсионеры поодиночке гуляют со скандинавскими палками ежедневно. В будни, в выходные можно встретить на нашей обновленной набережной людей «серебряного» возраста со скандинавскими палочками в руках. Но такие массовые мероприятия устраиваем нечасто. Сегодня флешмоб посвятили Рождеству», – отметила заместитель председателя местного Совета ветеранов Надежда Буравнева.

 

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
10/01/2020
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