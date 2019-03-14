В Междуреченске прошел смотр сил и средств в рамках подготовки к паводку

В Междуреченске, во время смотра сил и средств, предприятия и организации представили автомобили, оснащенные спецоборудованием, которое может быть задействовано в случае ЧС.

Необходимой спецтехникой оснащены Междуреченский поисковый аварийно-спасательный отряд, Управление ЧС и ГО администрации города, Пожарно-спасательная часть №1. Бригады немедленного реагирования сформированы в МУП «Междуреченская теплосетевая компания», ООО «Управление тепловых сетей», филиале АО «Электросеть».

По данным городской пресс-служба, круглосуточно в режиме онлайн ведется мониторинг состояния рек. На реках Томь и Уса установлены пять видеокамер: поселок Чебал-Су — водомерная рейка (Томь); карбасная переправа, зона подтопления (Уса); район горы Югус; поселок Майзас — понтонная переправа, водомерная рейка (река Томь); поселок Теба. Создано 8 гидрологических постов, информация с которых два раза в день передается в единую диспетчерскую службу.



Определено 12 зон потенциального подтопления, где расположено 255 домов, проживают 624 человека. Из них — 89 детей, 41 инвалид. Запланировано предварительное размещение беременных женщин в медицинских учреждениях.