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В Междуреченске прошли соревнования по функциональному силовому многоборью пожарных

В Междуреченске, на стадионе «Томусинец» в минувшую пятницу прошли соревнования по функциональному силовому многоборью пожарных среди подразделений Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу. Участие в них приняли и команды новокузнецких пожарных.

Участники команды 11-го пожарно-спасательного отряда Новокузнецка, в состав которой вошли Александр Шишилко, Александр Байбаков и Денис Рамазанов, прошли свои дистанции без ошибок, выиграв свои забеги. И все же в общекомандном зачете им не хватило секунды, чтобы обойти хозяев соревнований, пожарных Междуреченска. Которые и стали победителями соревнований. В личном зачете Александр Шишилко так же стал вторым, отстав на шесть секунд от Ивана Гущина из Анжеро-Судженска, команда которого замкнула тройку призеров.

Александр Байбаков, кандидат в мастера спорта по скайраннингу, старший пожарный 5 пожарно-спасательной части Новокузнецка: «Я знаю, что такое тяжёлые нагрузки, но за 30 километров бега я устаю меньше чем тут за 6 минут. Это были тяжёлые 6 минут борьбы с самим собой, концовка реально на морально-волевых. Уступили меньше секунды хозяевам соревнований, заняли второе место, но всё равно мы очень достойно бились, выложились по полной программе».

Спорт
Анжеро-Судженск
Междуреченск
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
07/06/2021
Спорт
Анжеро-Судженск
Междуреченск
Новокузнецк

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