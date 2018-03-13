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В Междуреченске пройдет акция «Детям о детях войны»

16 марта года в 15.00 в междуреченском музее воинской славы в рамках городской акции "Детям о детях войны" состоится встреча учеников гимназии №24 с Валентиной Павловной Бусыгиной и Людмилой Александровной Хохловой.

Детство этих женщин проходило в тяжелые годы войны. На встрече с ребятами они поделятся своими воспоминаниями, расскажут о нелегком труде в поле и на фабрике, о том, как помогали своим родителям, что пришлось перенести в военные годы.

Образование
Междуреченск
kuzbassnews.ru
13/03/2018
Образование
Междуреченск
Новости Кузбасса

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