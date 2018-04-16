В Междуреченске пройдет «Библионочь»

21 апреля в 18.00 двери Центральной городской библиотеки Междуреченска распахнутся для участников ежегодной акции «Библионочь-2018».
Всех гостей ждет новая увлекательная интеллектуально-развлекательная игра «Лига Индиго» - шесть раундов, содержащих как видео и аудио вопросы, так и загадки, творческие задания и даже командный батл.
Кроме того, все желающие смогут проверить свои знания в викторине по творчеству Ивана Тургенева и прослушать увлекательный рассказ о творчестве кузбасского писателя Василия Фёдорова.
16/04/2018
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