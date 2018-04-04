В Междуреченске пройдет День здоровья

7 апреля во Всемирный день здоровья в Междуреченске в поликлинике по бульвару Медиков, 5, с 8 до 12 часов будет организован День диспансеризации.

Желающие смогут пройти флюорографию, маммографическое обследование (женщины), записать ЭКГ, сдать клинический анализ крови, получить консультацию дерматолога и гинеколога. Пациентам, подлежащим в нынешнем году диспансеризации и прикрепленным к поликлинике, следует обращаться к фельдшеру в кабинет №224 консультативно-диагностического центра, пациентам же, прикрепленным к филиалу поликлиники, - к фельдшеру филиала поликлиники, который будет принимать там же, в поликлинике по бульвару Медиков, 5, в кабинете № 411. Диспансеризация проводится бесплатно.

В 10 часов 7 апреля медицинские работники приглашают горожан на прогулку с врачом по дамбе реки Усы. Скандинавская ходьба начнется от улицы Юдина в сторону Всехсвятской церкви в сопровождении врача-эндокринолога Ирины Ложкиной.